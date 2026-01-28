27日、公示された衆議院選挙。2月8日の投開票日に向けて各地で舌戦が繰り広げられる中、28日朝、静岡市役所では…。（澤井 志帆 キャスター）「きょうから期日前投票が始まりました。こちらの投票所では午前8時30分に開場され、有権者が一票を投じていきます」きょう･28日から期日前投票がスタートしました。投票所は、静岡県内の市役所や町役場、ショッピングセンターなど計134か所に設置されていて、場所や期