第１０２回箱根駅伝（２、３日）で往路、復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大の「シン・山の神」黒田朝日（４年）、８区で３年連続区間賞の塩出翔太（４年）らが２８日、相模原市の青学大相模原キャンパスで、別府大分毎日マラソン（２月１日）に向けて、仕上げのトラック練習を行った。青学大を練習拠点として原晋監督（５８）の指導を受けるＧＭＯインターネットグルー