２０１９年のホッカイドウ３冠馬の引退に、ＳＮＳ上ではねぎらいの言葉が続出している。南関東でも活躍したリンゾウチャネル（牡１０歳、大井＝小林・荒山勝徳厩舎、父モンテロッソ）が２３日付で地方の競走馬登録を抹消し、引退したことが２８日までに分かった。同馬は１月３日の川崎マイラーズを目指していたが、放牧先で右前の繋（つなぎ）の部分を骨折。復帰は難しいと判断し、引退が決まった。ホッカイドウ所属時には１