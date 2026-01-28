オリックスの久保充広球団副本部長が２８日、広島の内野手、羽月隆太郎容疑者が指定薬物のエトミデートを使用したとして医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕されたことを受け、オリックス球団内でも注意喚起を徹底する考えを示した。この日、大阪市内の球団施設で報道陣に対応した。春季キャンプがスタートする前日の３１日にも選手、スタッフらに注意喚起する方針で「みんなが集まってミーティングできる機会がありますので、私