阪神は２８日、今季主催試合におけるセ・リーグ公式戦及び、日本生命セ・パ交流戦のうち全６２試合で限定チケットを発売する。企画チケットはボブルヘッド付きチケット（１試合６００〜１０００席程度）が全１１試合で発売。藤川監督の胴上げボブルヘッド人形や抽選で選ばれた選手のボブルヘッド人形の特典が付く。親子「なつ」夢ペアチケット（１試合４０セット８０席）が全２試合で発売される。タイガーススペシャル１Ｄ