入団記者会見する阪神の新外国人選手、ディベイニー＝28日、兵庫県西宮市阪神に加入した内野手のディベイニーと投手のモレッタが28日、兵庫県西宮市内で入団記者会見に臨んだ。米国出身で、昨季マイナー3Aで20本塁打を放ったディベイニーは遊撃の定位置を狙う。「他の内野のポジションも守れる。（打撃で）パワーもあると自負している。強みを生かしたい」と自信を見せた。ドミニカ共和国出身のモレッタは米大リーグ通算112試