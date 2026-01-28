女優・新木優子が１９日、都内で行われた「『ディオールアディクトキャンディショップ』オープニングプレビュー」に出席。ＤＩＯＲの洋服に身を包み、はっとする美しさで視線を独占した。２１日付のＳＮＳでは「＠ｄｉｏｒのお洋服に合わせて選んだディオールアディクトリップグロウオイル“ＲＯＳＹＣＡＮＤＹ”。ツヤと輝きに一目ぼれしました。甘くて美味しそうな香りの“ＲＯＳＹＧＬＯＷ”を最後の仕上げに