日本代表FW三笘薫が所属するブライトンに34歳DFルイス・ダンクを売却する意思はないようだ。ブライトンの生え抜きで2009-10シーズンにトップチームデビューを飾った同選手はここまで通算508試合に出場しており、クラブを代表する1人だ。そんななか、英『Sky Sports』によると、ノッティンガム・フォレストが同選手の獲得に向けてブライトンへ問い合わせを行った模様。フォレストは昨夏の移籍市場でもダンクの獲得へ興味を持ってい