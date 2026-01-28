去年12月、岡山県倉敷市内の施設内で、更衣中の女性らの下着姿を盗撮した疑いで倉敷市の男（40）が逮捕されました。 性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、倉敷市福田町浦田の無職の男（40）です。警察によりますと、男は去年12月20日、当時イベント関係者として携わっていた倉敷市内の施設内で、岡山県南部の30代の女性ら3人の更衣場所にモバイルバッテリーカメラを設置し、更衣中の女性らの下着姿を盗撮した疑いが持た