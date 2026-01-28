デルタ航空は、エアバスのワイドボディ機31機を確定発注した。内訳は、エアバスA330-900型機16機とエアバスA350-900型機15機の計31機。デルタ航空はすでに、エアバスA220型機やエアバスA350型機を含む、エアバス機500機以上を運航している。発注残は約200機で、エアバスA350-1000型機も含まれている。これにより納入後には、エアバスA330neoを55機、エアバスA350型機を79機保有することになる。