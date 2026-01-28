トッテナム・ホットスパーを率いるトーマス・フランク監督がスペイン代表DFペドロ・ポロの状態について言及した。27日、イギリス紙『ガーディアン』がコメントを伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズで5位につけているものの、プレミアリーグではここまで7勝7分9敗の14位に低迷しているトッテナム・ホットスパー。成績不振の一因となっているのが度重なる主力の負傷離脱で、現在はイングランド代表DFジェーム