中日の金丸夢斗投手が28日、ナゴヤ球場でブルペン投球を行った。捕手・加藤匠を座らせて、伸びのある直球や、カーブなど変化球を交えて40球を投げ込んだ。このオフは憧れのカブス・今永と高知で自主トレを行った。初めて１軍でキャンプをスタートさせる左腕は２年目の開幕に向けて、着々と準備を整えている。