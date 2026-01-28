シーズン途中での指揮官交代に踏み切った“赤い悪魔”が、クラブOB指揮のもとで波に乗っている。昨シーズンから不安定な戦いが続いていたマンチェスター・ユナイテッドは、今月5日にルベン・アモリム前監督を電撃解任。U−18チームを率いるダレン・フレッチャー監督が2試合指揮を執った後、マイケル・キャリック暫定監督の就任を発表した。2度目の“緊急登板”となったキャリック暫定監督は古巣を即座に立て直す。初陣となっ