1月29日(木)21:00LIVEスタート予定番記者さんが『Jリーグの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は・田中紘夢さん「長野県フットボールマガジン『Nマガ』」・鈴木康浩さん「栃木フットボールマガジン」上記サイトの2人が集合し『J2・J3百年構想リーグEAST順位予想LIVE【番記者が徹底展望】』などについて語るLIVE配信を行います。