女優でタレントの二瓶有加（30）が28日、都内で2月3日に神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールで行われるテレビプロデューサー・佐久間宣行氏（50）のYouTubeチャンネルのイベントに向けた会見に出席した。森脇梨々夏（23）の「1日限定でアイドルをやりたい」という願いをきっかけに同チャンネルから誕生した6人組アイドルグループ「DRAW・ME」（・はハートマーク）のメンバーとしてステージに立つ。2021年までアイドル活動して