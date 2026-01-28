ＮＨＫの新会長に２５日付で就任した井上樹彦（たつひこ）氏が２８日、東京・渋谷の同局で就任会見を行った。この日同局は、受信料の支払率低下を受け、簡裁への申し立てで強制執行が可能となる「支払い督促」の２０２６年度の件数が２０００件を超える見通しと発表した。過去最多規模の支払い督促に踏み切ることについて、井上氏は「契約をしていて支払いしていない人の数は、この数年間で急増している。このまま放っておく