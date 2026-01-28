日本映画製作者連盟（映連）は２８日、都内で新年記者発表会を行い、２０２５年の映画概況を発表した。全体の興行収入は前年比１３２・６％の２７４４億５２００万円を記録し、興収の公開を開始した２０００年以降では、１９年の２６１１億８０００万円を上回る歴代最高の数字となった。興収１００億円を突破した邦画は、歴代２位の３９１・４億円を記録した「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」、１９５・５億