『反逆コメンテーターエンドウさん4』（洋介犬/KADOKAWA）第36回【全39回】【漫画】『反逆コメンテーターエンドウさん（1〜4巻）』を第1回から読む現代社会に、もしこんなコメンテーターがいたら…。昨今の歪な報道を、誰も言えなかった言葉で稲妻のように貫くコメンテーター・エンドウさん。少しでも違和感があれば、台本無視でズバズバと異を唱える。「偏った報道で生じる軋轢と涙をなくしたい」コメンテーターとしての矜持を胸