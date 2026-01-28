【モデルプレス＝2026/01/28】元HKT48の森保まどかが1月27日、自身のInstagramを更新。落ち着いたカフェで撮影した私服ショットを公開し、注目を集めている。【写真】元HKT48美女「シンプルでセクシー」色気漂うミニ丈トップス姿◆森保まどか、私服姿で見せた美ウエスト森保は「最近はめっきりインドアなので書く、読む、観る、ばかりしています」と近況をつづり、カフェのカウンターに腰掛けたショットを投稿。短め丈のトップスに