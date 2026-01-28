２８日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１１．３３ポイント（０．２７％）高の４１５１．２４ポイントと続伸した。前日の好地合いを継ぐ流れ。中国景気の持ち直しが期待されている。国家統計局は２７日、１２月の工業企業利益が前年同月比で５．３％拡大し、２カ月ぶりにプラス成長したと報告した。１１月の１３．１％減から大幅に改善している。また、３１日公表される１月の景況感指数に関しては、製