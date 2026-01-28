◇2月28日放送テレビ大阪「おとな旅あるき旅90分スペシャル」元タカラジェンヌで女優の遼河はるひ（49）が28日、古巣の兵庫・宝塚市内で行われたテレビ大阪の長寿番組「おとな旅あるき旅90分スペシャル」（2月28日後6・30）にゲスト出演、MC三田村邦彦（72）の飲みっぷりに舌を巻いた。同番組では三田村の酒豪ぶりが度々話題になる。遼河も「私も顔には出ないタイプ」と“飲める口”だというが、この日は午前中だけで