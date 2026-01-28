「ひふみん」の愛称で親しまれ、肺炎のため22日に死去した将棋棋士の加藤一二三さん（享年86）の葬儀ミサ・告別式が28日、東京都千代田区のカトリック麹町聖イグナチオ教会で営まれた。敬虔（けいけん）なクリスチャンで知られる加藤さんの葬儀は、キリスト教式で行われた。教会中央のイエス像前に棺が置かれ、白や水色、ピンクなど色とりどりの花が彩る。献花の後に棺が開けられ、親族は涙を見せながら棺の中に花を入れた。続