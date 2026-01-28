契約更改を終え、取材に応じるオリックス・杉本＝28日、大阪市オリックスの杉本裕太郎外野手が28日、大阪市内の球団施設で契約交渉に臨み、1千万円増の年俸7700万円で更改した。10年目だった昨季は出場119試合で4年ぶりに規定打席に到達し、チーム最多の16本塁打を放った。期待していた増額幅ではなかったが「もっと打てたという気持ちもある。この悔しさを今年、白球にぶつけたい」と活躍を誓った。2021年にはリーグ最多の32