日本原燃の使用済み核燃料再処理工場＝2023年、青森県六ケ所村日本原燃は28日、完成が遅れている使用済み核燃料再処理工場（青森県六ケ所村）の将来的な処理量の見通しを示した暫定操業計画を公表した。新たに2030年度に400トンの処理が可能とした他、28年度に電力会社から使用済み核燃料130トンの受け入れが可能とした。燃料の搬出元は示されていない。原燃はこれまで27年度に70トン、28年度に170トン、29年に90トンを再処理