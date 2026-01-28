警視庁売掛債権を買い取るファクタリング事業を装い、出資名目で女性から現金約4千万円をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は28日までに、詐欺の疑いで無職新武信愛容疑者（43）＝東京都新宿区＝ら男女2人を逮捕した。同課は、2人が女性から少なくとも計3億円を詐取し、他にも被害者がいるとみて調べる。新武容疑者以外に逮捕したのは、ファクタリング会社「bloom」（茨城県取手市）代表取締役能戸悦朗容疑者（48）＝横浜市西