【北京＝吉永亜希子】２月８日投開票の衆院選で、海外に住む日本人有権者を対象にした在外投票が２８日、始まった。外務省によると、各国にある日本大使館や総領事館など計２３３か所で受け付ける。北京の在中国日本大使館には２８日午前、有権者が訪れ、担当者に投票手順の説明を受けながら投票を済ませた。北京の大学院で学ぶ留学生の男性（２４）は「日中関係が大変な時期なので、自身の１票が関係改善につながれば」と話し