酒に酔って路上で寝ている男性から現金などを盗んだ疑いで、チュニジア国籍の男女3人が逮捕されました。ザオイ・ファトマ容疑者（30）とザオイ・チャイマ容疑者（22）ら3人は2025年12月、東京・渋あるか谷区で酒に酔って路上で寝ていた男性から、現金約1万5000円の入った財布やスマートフォンなど7万2000円相当を盗んだ疑いが持たれています。ファトマ容疑者とチャイマ容疑者は姉妹で、調べに対し容疑を否認していますが、もう1人