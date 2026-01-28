ギャルYouTuberのゆ〜ちょぱさんは1月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。写真加工アプリ「Beauty Cam（ビューティーカム）」に自身の写真と酷似した画像が使用されていることに言及し、同アプリに対する厳しい声が集まっています。【写真】無断転載？ されたギャル姿「使ってくれて嬉しいけどびっっくり」ゆ〜ちょぱさんは「えっBeautyComさんこれオレですよねなんか顔ヤバいけど許可とかとってくれないんですか使ってくれ