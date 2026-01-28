札幌市は物価高対策として、すべての市民に５０００円を現金で支給することを決めました。来年度の物価高対策の予算はおよそ２４０億円にのぼります。・全市民に５０００円の現金支給・住民税非課税世帯には１世帯あたり１万円の現金支給・０歳から１８歳の子どもがいる世帯には子ども１人あたり２万円の現金支給・小、中学校の給食費は食料費の高騰分が減額小学校に関してはもともと来年度から給食費が無償化される予定で、食料費