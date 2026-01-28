ＪＲ北海道は大規模な除雪作業を行うため、１月２８日と２９日の２日間、最終列車を繰り上げ、午後９時以降に札幌を発着する全ての列車の運休を発表しました。快速エアポートでは札幌発の午後８時４分、新千歳空港発の午後８時４７分が最終列車となります。また、運用上の都合でさらに運休が増える可能性もあります。代行輸送は行われないので交通手段に注意が必要です。新千歳空港連絡バスについては、大谷地・新千歳間は増