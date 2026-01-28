お笑いトリオ「森三中」の大島美幸さんが、警視庁・久松警察署の一日署長を務め、防犯アプリ「デジポリス」の利用を呼びかけました。28日午後、東京・中央区では、お笑いトリオ「森三中」の大島美幸さんが警視庁久松警察署の一日署長に任命されました。大島さんは、痴漢被害にあった際に周囲に助けを求めたり、特殊詐欺に悪用されることの多い国際電話を自動的にブロックしたりすることができる機能がある警視庁の防犯アプリ「デジ