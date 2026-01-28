女優の相田翔子が２７日、日本テレビ系「Ｘ秒後の新世界」で、美容家のＩＫＫＯとの特別な関係を明かした。この日はＩＫＫＯの香りを再現するという企画を放送。香りの専門家が、ＩＫＫＯの私物などから香りを分析。白檀、線香、紅茶の葉、ナンプラーなど、さまざまなものを配合し、「どこでもＩＫＫＯ」を完成。これをＩＫＫＯとの仲が深い人物に嗅いでもらうことになった。企画の趣旨を知らされずやってきたのが相田。実は