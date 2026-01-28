２０２６特別シーズンの主将に就いた川崎の脇坂（資料写真）Ｊ１川崎は２８日、２０２６特別シーズンの主将にＭＦ脇坂泰斗（３０）が就くと発表した。副主将にはＤＦ佐々木旭（２６）、ＤＦ丸山祐市（３６）のほか、今季早大から加入したＭＦ山市秀翔（２２）が抜てきされた。昨シーズンまで２季連続主将の脇坂はクラブを通じ、「目標であるアジアの舞台に戻ることを成し遂げられるよう、日々のトレーニングからチーム全員で高