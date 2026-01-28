1月20日からのライオンズエクスプレスではルーキー特集をお届け。初回は埼玉西武ライオンズドラフト1位ルーキーの小島大河選手にインタビューした模様を放送した。自身のアピールポイントを訊いた。 ――新人合同自主トレも始まりました。注目度も高まっていると思いますが、プロ野球選手になった実感はいかがですか？小島「素晴らしい環境で野球をやれて、プロ野球選手になったの