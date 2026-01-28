２８日に姫路競馬場で行われた第１１レース（サラ３歳以上Ａ１、Ａ２混合戦ダート１８００メートル）で、１番人気に支持された小牧太騎手騎乗のジグラート（セン６歳、園田・田中一巧厩舎所属、父ラニ）が、直線鋭く伸びて２着に１馬身３／４差をつけ快勝した。この勝利が、田中一巧（いっこお）調教師にとって、２０１７年１２月の初出走で初勝利を飾って以来、２２３４戦目での地方通算５００勝となった。「やったー」と歓喜