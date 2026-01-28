吉本新喜劇の間寛平ＧＭが２８日、「第四十八回吉本新喜劇ＧＭ月例会見」に出席した。この日の会見には座員の小西武蔵も同席し、２月１日に開催する「オルタナティブ新喜劇」（よしもと道頓堀シアター）をＰＲ。オルタナティブという言葉の意味を聞かれた小西が「既存のものを壊すというか。オルタナティブロックとか新しく切り開くというものがあるんです」と説明すると、寛平ＧＭは「今やってる新喜劇を潰したろかって。な