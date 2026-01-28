神村学園高校出身で、広島カープの羽月隆太郎容疑者が指定薬物のいわゆる「ゾンビたばこ」を使った疑いで逮捕されました。 医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕されたのは、神村学園出身で広島東洋カープの羽月隆太郎容疑者(25)です。 警察によりますと、羽月容疑者は去年12月、国内で指定薬物「エトミデート」いわゆる「ゾンビたばこ」を若干量、体に摂取した疑いです。 エトミデートは、海外では鎮静剤