奄美大島・瀬戸内町の港で計画されている、自衛隊の港湾施設整備について防衛省が住民説明会を開きました。 （九州防衛局 北野純一 企画部次長）「令和9年度には輸送艇3隻を追加的に配備して、計4隻で運用する予定」 防衛省は瀬戸内町の古仁屋港の須手地区に、自衛隊の物資補給や輸送の拠点施設の整備を計画しています。 説明会では須手地区の海面3.6ヘクタールを埋め立て、住居も備えた鉄筋コンクリート8階建ての