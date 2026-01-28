第三者委員会から佐藤博文町長(右)に調査報告書を手渡し 岡山県早島町の一部の町議会議員が町の職員に対して威圧的な言動を繰り返したとされる問題で、第三者委員会が調査の結果、一部の言動をパワハラと認定しました。 第三者委員会の金馬健二委員長が28日、早島町の佐藤博文町長に調査報告書を手渡しました。 第三者委員会は、町民からの要望を受けて2025年7月、町が設置しました。町民は「一部の町議会議員が町の