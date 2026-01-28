ドル円１５２．３０台に再び軟化、ドル売り再開＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル売りが再開している。ドル円は152.30台へと再び軟化。ユーロドルは1.2020台へと上昇している。 USD/JPY152.32EUR/USD1.2022