２８日の東京株式市場は、日経平均が前場は下値模索の展開となったが取引後半は下げ渋り、終盤にプラス圏に浮上、結局小幅ながら上昇して取引を終えた。 大引けの日経平均株価は前営業日比２５円１７銭高の５万３３５８円７１銭と小幅続伸。プライム市場の売買高概算は２３億１０１５万株、売買代金概算は７兆１１９７億円。値上がり銘柄数は１８５、対して値下がり銘柄数は１３８３、変わらずは３３銘柄だった。 きょ