「JBL Quantum 950 WIRELESS」 ハーマンインターナショナルは、JBLのゲーミングブランド「JBL Quantum」より、“SOUND IS SURVIVAL”がコンセプトのゲーミングヘッドセット「JBL Quantum 950 WIRELESS」「JBL Quantum 650 WIRELESS」「JBL Quantum 250」の3モデルを国内で発売する。発売日と価格は後日発表。カラー展開はQuantum 950 WIRELESSがブラックのみ、ほか2機種はブラックとホワイト。