山形県庁では28日、衆院選への投票などを呼びかける「白ばら啓発隊」の出発式が行われました。有権者に不正などのないクリーンな選挙と積極的な投票行動を呼びかける「白ばら啓発隊」。28日の出発式では、県選挙管理委員会の粕谷真生委員長が「趣向を凝らしながら投票への県民の意識向上に努めてほしい」と隊員たちに呼びかけました。また、式では若い世代にも投票に関心を持ってもらおうと、県立村山産業高校の又新連部が「