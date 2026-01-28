カエルムはNY発祥のファッション＆カルチャー雑誌『NYLON JAPAN』が選出した2026年にさらなる活躍が期待される人を部門ごとに表彰するアワード『NYLON'S NEXT 2026 AWARDS』授賞式を28日に都内で開催。事前会見に“イケオジ”CREATOR部門を受賞した佐久間宣行が登壇した。【全身ショット】きらびやかな衣装を身にまとった佐久間宣行ステージでは、ぎこちないポージングを披露し、関係者からの指示の通りに動いて「言われた通り