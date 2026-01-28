プロ野球・西武の郄橋光成投手が28日、契約更改交渉に臨み4000万円増の2億5000万円でサイン(金額は推定)。メジャーへ移籍が決まった今井達也投手についてコメントしました。郄橋投手はオフシーズンにポスティングシステムを利用しメジャーへ挑戦するも、2026年シーズンのメジャー移籍は断念。西武の残留を決めたことについて「一番必要とされているところで投げたい」とコメント。メジャーの挑戦については「気持ちは