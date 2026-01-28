テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、ファッション雑誌「ＮＹＬＯＮＪＡＰＡＮ」が選出した、今年の活躍が期待される人々を表彰する「ＮＹＬＯＮ’ＳＮＥＸＴ２０２６ＡＷＡＲＤＳ」で「“イケオジ”ＣＲＥＡＴＯＲ部門」を受賞し、２８日、都内で授賞式事前会見に出席した。この日は、かっちりと決めた髪形で、ギラギラ輝くど派手なジャケットをまとい、普段とイメージ激変の姿で登場。報道陣の撮影には時折、照れ