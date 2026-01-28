元テレビ東京プロデューサー佐久間宣行氏（50）と同氏が総合プロデュースする“1日限定”アイドルグループ「DRAW♡ME」が28日、都内で、「NOBROCK FES 2026〜夢を語ったら叶っちゃった夜〜」（2月3日、パシフィコ横浜国立大ホール）記者発表会に出席した。同氏が手がけるYoutubeチャンネル出演者、森脇梨々夏（23）の「1日限定でアイドルをやりたい」という発言をきっかけに結成。メンバーはリーダーの森脇、立野沙紀（31）二