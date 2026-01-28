JR秋田支社は、29日は大雪の影響で、30日は大雪が見込まれるとして、県内の列車の運行計画と見通しを発表しました。秋田新幹線を含め運休や遅れの可能性があります。 〈29日の列車運行計画と見通し〉 〇奥羽線秋田－東能代折り返し運転実施。一部列車運休東能代－新青森終日運転取りやめつがる41・42・43・44号が全区間で運休スーパーつがる1号・2号が全区間で運休〇