２８日の債券市場で、先物中心限月３月限は大幅反発した。急速な円高を受けて日銀の早期の利上げ観測が後退するなか、４０年債入札が強めの結果となり、買い戻しに弾みがついた。 この日、財務省が実施した４０年債入札（第１８回、クーポン３．１％）は応札倍率が２．７６倍となり、前回（１１月２６日）の２．５９倍を上回った。衆院選を前に高市早苗首相が食料品に対する２年間の消費税ゼロを主張するようになり、