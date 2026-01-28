エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマートがこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１３０億円から１４０億円（前期比１８．３％増）へ、営業利益を１０億円から１２億円（同２．２倍）へ、純利益を７億円から８億４０００万円（同２．５倍）へ上方修正した。 サービス事業で長期大型案件が概ね計画どおりに進捗したことに加えて、期中に複数の追加受注が発生したことが要因